Скільки рашисти планують воювати в Україні: прогноз МВС

Радник голови МВС Віктор Андрусів прогнозує, що Росія тягнутиме війну в Україні до кінця року

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що росіяни планують третю фазу війни мінімум до кінця року. Про це радник голови відомства Віктор Андрусів заявив у ефірі українських телеканалів.

Відповідаючи на питання, скільки може тривати третя фаза війни, Андрусів висловив думку, що росіяни планують «мінімально тягнути до кінця року».

«Пояснюю чому – згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна енергетична криза, і почнуться проблеми з опаленням, і в Україні теж ці проблеми почнуться, і проблеми серйозні з економікою. Бо ціни на енергоносії дуже сильно ростуть, і наразі ставка Кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, скажімо так, що треба домовлятися з РФ. І якщо вони (загарбники, – ред.) протримаються до кінця року, то тоді вони очікують, що з ними будуть домовлятися по тому, що вони вимагають», – сказав радник очільника МВС.

Нагадаємо, раніше Андрусів повідомив, що Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні та готується до довгострокового бою. Андрусів зазначив, що першою фазою була спроба захопити Україну «за кілька днів», другою – провести велике оточення Сил оборони України на сході.

Водночас відомо, що Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду.