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Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Чи дійсно США та Росія вже поділили Україну?

glavcom.ua
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Здорового сенсу у діях США немає
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Дії Трампа нагадують спробу «урвати» поки є можливість

Ще дві доби мережа кипітиме заявами, теоріями, прогнозами.

На що варто звернути увагу:

  1. Початкова неадекватність правочину, запропонованого Україні. «Ви нам винні 500 млрд. Без обґрунтувань. Забезпечте їх надрами. Без гарантій безпеки».
  2. Умови змінили, але... гарантій безпеки як не було, так і немає.
  3. Вважаю, що трапилося – спланованою, прорахованою провокацією. Яка мета?
  4. Нагадаю, що ще 2024 року саме республіканці блокували рішення щодо військової допомоги Україні. Так, це був політичний пінг-понг із Байденом. Але у програші Україна.
  5. Також нагадаю, що Трамп, у відриві від реальності, звинувачував Зеленського у диктатурі, руйнуванні мирних містечок і, по суті, у війні, яка знищує життя сотень тисяч людей.
  6. Після вчорашнього Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той хоче підписати угоду зі США та продовжувати воювати (!).

Що? Це, здається, сюр, але ні. Це спланована компанія у стилі «Чорного Дзеркала».

Країну, на яку напали, яка жертва, якій обіцяли і не виконали гарантії безпеки, яка захищається четвертим гожем замість трьох днів.. звинувачують у бажанні продовжувати війну.

***

Запитань поки що більше ніж відповідей.

Дуже нагадує теорію у тому. Що Україну давно поділили без українців. А зараз триває процес легітимізації. Дуже грубо. Тупо. Примітивно.

Здорового сенсу у діях США немає.

Дії Трампа більше нагадують спробу «урвати» поки що є можливість.

Дати Росії реалізувати їхні плани щодо захоплення України, а потім разом добувати природні ресурси.

Ні про гуманізм, людські цінності, мир, демократію не йдеться.

Україну США (адміністрація Трампа) та Путін бачать, схоже, як порося на обробній дошці.

Це суб'єктивна оцінка на ранок після того, що сталося.

Будуть нові деталі, розширюватимемо картинку.

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Джерело
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Теги: росія США війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

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