Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня

Авіаудар у Джабалії був частиною «широкомасштабного удару» по бойовиках ХАМАСу

Ізраїль знищив у Секторі Гази командира батальйону ХАМАСу «Центральна Джабалія» Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки 7 жовтня. Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel.

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Військові заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.

За даними ЦАХАЛу, Біарі був одним із командирів ХАМАСу, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу «Нухби» направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.

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У ЦАХАЛі заявляють, що авіаудар у Джабалії був частиною «широкомасштабного удару» по бойовиках ХАМАСу та інфраструктурі, що належить батальйону «Центральна Джабалія».

Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю завдали авіаудару Сектору Газа, в результаті якого було ліквідовано командира «Південного крила» угруповання ХАМАСу.

Також на півночі Сектору Газа було ліквідовано високопоставленого лідера угруповання «Палестинський ісламський джихад» Муса Насір.