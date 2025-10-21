Соціальне житло за ціною столичного ЖК? Ексмер Житомира відреагував на закиди журналістів

Житомир будує з «нуля» чотири багатоповерхівки за гроші міжнародних донорів

Колишній міський голова Житомира, а нині голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин висловив свою позицію щодо публікації «Главкома» про нове соціальне житло для переселенців. Про це високопосадовець заявив під час інтерв’ю.

У матеріалі йшлося про будівництво чотирьох будинків за кошти Європейського союзу. Як з’ясувалося, головним підрядником будівництва стала компанія «АртХаус», що належить відомій у місцевому будівельному середовищі родині Боблів. Також у публікації повідомлялося про завищені ціни на будівельні матеріали, що у результаті відбивається на кінцевій вартості осель для переселенців – 68 тис. грн за кв. м. Приблизно за стільки ж нині можна купити квадрат з ремонтом в самому центрі найпрестижнішого в Києві Печерського району.

Разом з тим Сергій Сухомлин не погодився з цим. Він назвав ціну 68 тис. грн/кв. м некоректними даними. Насправді ж, вартість метра квадратного, за його словами, складає 57,5 тис. грн (без меблів та обладнання виходить 33,5 тис. грн/кв. м).

«Складові, які прямо впливають на вартість метра квадратного – умеблювання «під ключ», укриття, а також висотність. Адже всі будинки чотириповерхові, а це означає, що вартість метра квадратного вища, аніж у девʼятиповерхівках. Це стандартна закономірність: у чотириповерхівці менше квартир, менша загальна площа, отже, всі витрати на проєктування, підключення до комунікацій, благоустрій території розподіляються на меншу кількість власників», – уточнив ексмер і голова Держагентства відновлення.

Крім того, Сухомлин розповів, що у трьох будинках Житомира триває внутрішнє оздоблення, паралельно – утеплюються фасади, триває монтаж вікон та покрівлі. Четвертий будинок – збудований, триває монтаж покрівлі.

Оселі будуть повністю готові до проживання. Кожна квартира матиме меблі, пральну машину, кухонне обладнання, матраци, столи, ліжка. Усе обладнання та меблі входитимуть до стандартного пакету забезпечення.

Окремо встановлено сонячну електростанцію та індивідуальні теплові пункти. Передбачено укриття на 445 осіб, яке разом із підвальними приміщеннями складає 2 тис. кв. м

Також усі чотири будинки матимуть повноцінний безбар’єрний доступ. Зокрема, на перших поверхах розмістять 32 квартири, спеціально облаштовані для маломобільних осіб. Розширені дверні прорізи, пандуси, відсутність сходів і продумане планування забезпечать комфортне проживання людей з інвалідністю.

Треба додати, що програма «Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні» фінансується Європейським Союзом і реалізується під управлінням Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО). До програми увійшло шість міст: Дубно, Житомир, Ковель, Львів, Макарів та Чернівці.

Як повідомляв «Главком», Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що на сьогодні рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Ідеться про третій рівень захисту, а саме від ураження ракет та авіації.

Раніше Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів.

«Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів, згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно з якою агентство може бути залучене до таких проєктів.

Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.