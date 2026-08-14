Сили оборони вдарили по системі управління російськими дронами

Одразу сім важливих об'єктів потрапили під удари, причому два з них розташовувалися безпосередньо на території Росії

Сили оборони України завдали серії ударів по об'єктах, які забезпечували роботу російських безпілотників. Знищено два наземні ретранслятори управління ударними дронами та уражено п'ять пунктів управління БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Операції проводилися протягом 13 серпня та в ніч на 14 серпня. Під удари потрапили об'єкти як на тимчасово окупованих територіях України, так і безпосередньо в Росії.

Зокрема, в районі Залізного Порту Херсонської області українські військові уразили два наземні ретранслятори управління ударними безпілотниками типу «Герань»/«Гербера».

Таке обладнання є важливою складовою системи застосування російських дронів, оскільки забезпечує зв'язок між безпілотником та його оператором.

«Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування», – пояснили у Генштабі.

Крім того, Сили оборони завдали успішних ударів по п'яти пунктах управління російськими безпілотниками.

Три з них розташовувалися на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про райони Часового Яру Донецької області, Залізного Порту Херсонської області та Лугового Запорізької області.

Ще два пункти управління російськими дронами було уражено вже на території країни-агресорки – в районах Волфінського та Гордіївки Курської області РФ.

Загалом протягом 13 серпня та ночі проти 14 серпня під удари потрапили сім об'єктів, пов'язаних із функціонуванням російських безпілотних систем.

«Робота по ключових військових цілях противника триває. Сили оборони України послідовно знижують спроможності російського агресора застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, цієї ж ночі безпілотники атакували Москву та Ленінградську область. У районі порту Усть-Луга було зафіксовано пошкодження та пожежу. За твердженням російської влади, протиповітряна оборона знищила понад 50 дронів.

Також повідомлялося про атаку на логістичний комплекс Wildberries у Тверській області, приблизно за 150 км від Москви. За даними російської сторони, уламки безпілотника пошкодили стіну складського приміщення, після чого виникло короткочасне задимлення.