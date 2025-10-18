Головна Країна Події в Україні
Спецрозвідники повернули з окупації ветерана ЗСУ та нацгвардійця, якого колаборанти утримували в рабстві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
https://zaxid.net/news/
фото: скріншот із відео

Бійці загону «Янголи» провели дві паралельні операції, під час яких ветерана та нацгвардійця вивели з тимчасово окупованих територій

Бійці загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» провели спецоперацію з порятунку 29-річного ветерана ЗСУ та 34-річного українського нацгвардійця з полону на тимчасово окупованій частині Луганської області. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Спецоперація розпочалася за запитом матері ветерана, яка також служить в ЗСУ, до військової омбудсменки Ольги Решетилової. З’ясувалося, що 29-річний син військовослужбовиці після численних катувань переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

«Пізніше також виявилося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ», – повідомив Олексій Харченко.

Офіцер загону «Янголи» Артем Дибленко каже, що «обох чоловіків треба було звідти вкрасти, і дуже швидко, тому що їм загрожувала небезпека».

Спецрозвідники провели дві паралельні операції, під час яких ветерана та нацгвардійця вивели з тимчасово окупованих територій. Зазначається, що вони не знали детального плану їхнього порятунку, але чітко виконували вказівки.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 15 полонених українців з батальйону «Айдар» до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 18 років колонії суворого режиму 33-річному уродженцю міста Запоріжжя Дмитру Ремезу. Росіяни звинуватили захисника нібито в участі у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності.

До слова, російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР». Як зазначає відомство, снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків.

Читайте також:

Теги: Луганщина окупація ЗСУ Нацгвардія

Коментарі — 0

