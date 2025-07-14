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Білоруський вертоліт збив російський дрон, який летів в Україну – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Білоруський вертоліт збив російський дрон, який летів в Україну – ЗМІ
Міноборони Білорусі не коментувало знешкодження російської «Гербери»
фото з відкритих джерел

Уламки збитого безпілотника впали на території Гомельської області

Білоруський вертоліт Мі-24 12 липня знищив російський ударний безпілотник типу «Гербера», який летів у бік України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За даними співрозмовників в українській розвідці, на момент інциденту в повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські безпілотники. Один із них був виявлений білоруським екіпажем під час патрулювання.

Міноборони Білорусі офіційно не коментувало інцидент. За інформацією джерел медіа, уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.

Нагадаємо, Російська Федерація має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Проте українські інженери знайшли рішення, аби збивати «майже всі» безпілотники.

Як повідомлялося, у столиці України розпочинається реалізація масштабного проєкту «Чисте небо», який передбачає посилення захисту повітряного простору від ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Для цього будуть залучені вітчизняні дрони-перехоплювачі. На реалізацію ініціативи буде виділено 260 млн грн. Ці кошти спрямують на створення ефективної системи реагування, яка включатиме кілька ключових напрямків:

До слова, у середу, 9 липня, Росія встановила рекорд за кількістю дронів і ракет випущених за одну ніч від початку великої війни. Окупанти запустили 728 ударних дронів і імітаторів. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 дронів.

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Теги: безпілотник Білорусь

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