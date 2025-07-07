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Тихановська звернулася до Трампа з проханням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Тихановська звернулася до Трампа з проханням
Світлана Тихановська: «Лукашенко повинен бути покараний, а не винагороджений»
фото з відкритих джерел

Лідерка білоруської опозиції наголосила, що країна може стати «історією успіху зовнішньої політики президента Трампа»

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала президента США Дональда Трампа продовжувати тиснути на самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Тихановська застерегла американського лідера від поступок Лукашенку після нещодавнього звільнення деяких політв’язнів, зокрема і її чоловіка Сергія Тихановського. «Не нормалізуйте ситуацію, коли людей звільняють в обмін на деякі поступки з вашого боку, пом'якшення санкцій або розголос. Лукашенко повинен бути покараний, а не винагороджений», – підкреслила вона.

Тихановська розповіла, що не могла повірити у те, що її чоловіка звільнили з в’язниці. «Адже всі ці роки я була впевнена, що він буде одним з останніх, кого випустять із в’язниці. Але хто розуміє логіку цього режиму?» – додала вона.

Апелюючи до чинного президента США, Тихановська наголосила, що Білорусь може стати «історією успіху зовнішньої політики президента Трампа», якщо він і союзники Америки забезпечать виведення країни з-під російського впливу. За словами Тихановської, президент США може «змінити всю архітектуру безпеки в регіоні», якщо він і його союзники використають свою владу і санкції для звільнення більшої кількості в'язнів і наполягатимуть на системних змінах у білоруському уряді.

«Не можна винагороджувати агресора, не може бути миру без справедливості. І білоруська тема тут є екзистенційною. Бо якщо Лукашенко продовжить утримувати владу в Білорусі, не буде можливості забезпечити мир у всьому регіоні», – резюмувала вона.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ про звільнення 14 політв’язнів на прохання президента США Дональда Трампа. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася зі своїм чоловіком після пʼяти років увʼязнення Сергія. У 2020 році тоді ще блогер Тихановський оголосив про свій намір балотуватися у президенти. Однак, коли йому заборонили це зробити, свої документи в Центральну виборчу комісію подала його дружина.

До слова, білоруський опозиціонер Сергій Тихановський, якого звільнили з в'язниці, заявив, що підтримує президента України Володимира Зеленського та його народ.

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Теги: Світлана Тихановська Дональд Трамп Олександр Лукашенко Білорусь

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