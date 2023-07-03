Після скандалу із хабарем голова Тернопільської облради повернувся на роботу

На «пропозиції» журналістів піти у відставку Головко відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний

Голова Тернопільської облради Михайло Головко, який підозрювався в отриманні хабаря, і вийшов з-під варти під заставу, повернувся на робоче місце. Про це повідомляє сайт «Тернополяни».

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Як зазначається, що після повернення на робоче місце Головко дав коротку пресконференцію для місцевих ЗМІ стосовно затримання НАБУ за вимагання у власника підприємства 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

«Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні», - цитує видання Головка.

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За його словами, він вже повернувся на своє робоче місце, позаяк відстороненим від обов'язків він не був. А щодо «пропозиції» журналістів піти у відставку відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний, а це – різні речі.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу