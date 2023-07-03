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Після скандалу із хабарем голова Тернопільської облради повернувся на роботу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після скандалу із хабарем голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Після повернення на робоче місце Головко дав коротку пресконференцію для місцевих ЗМІ
фото з відритих джерел

На «пропозиції» журналістів піти у відставку Головко відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний

Голова Тернопільської облради Михайло Головко, який підозрювався в отриманні хабаря, і  вийшов з-під варти під заставу, повернувся на робоче місце. Про це повідомляє сайт «Тернополяни».

Як зазначається, що після повернення на робоче місце Головко дав коротку пресконференцію для місцевих ЗМІ стосовно затримання НАБУ за вимагання у власника підприємства 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

 «Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні», - цитує видання Головка.

За його словами, він вже повернувся на своє робоче місце, позаяк відстороненим від обов'язків він не був. А щодо «пропозиції» журналістів піти у відставку відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний, а це – різні речі.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу

Теги: Свобода партії Тернопіль хабар суд

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