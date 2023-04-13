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Убивство пропагандиста Татарського. ФСБ нарешті знайшла «український слід»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Убивство пропагандиста Татарського. ФСБ нарешті знайшла «український слід»
У вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського звинуватили громадянина України
фото з відкритих джерел

За інформацією російських спецслужб, нібито громадянин України передав підозрюваній вибуховий пристрій

Співучасником вбивства воєнкору Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін) був громадянин України Юрій Денисов – він підготував злочин разом із Дар'єю Треповою та передав їй вибуховий пристрій. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на ФСБ.

Російські спецслужбовці стверджують, що в лютому 2023 року Денисов через Латвію приїхав до Москви з Києва. Протягом кількох місяців він збирав інформацію про Татарського. Після того, як у кафе в центрі Петербурга стався вибух і пропагандист Татарський помер, Денисов вилетів із Росії до Туреччини транзитом через Вірменію.

Найближчим часом Денисова оголосять у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, унаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

4 квітня російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову. За даними слідства, 2 квітня вона принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Татарському. Унаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.

До слова, Путін вже відреагував на смерть свого пропагандиста. Антитерорестичний комітет РФ стверджує, що у теракті винні українські спецслужби. За інформацією Bloomberg, загибель пропагандиста Татарського може наблизити поразку Путіна.

Попрощатися з Татарським на похорон прийшов, зокрема, куратор ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Від приватної військової компанії замість вінка поклали кувалду з написом. Зазначимо, що кувалдою «вагнерівці» вбивають тих, кого вважають «зрадниками».

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Теги: росія пропагандист

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