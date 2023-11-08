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Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі (відео)
Під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів
фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що візити американських урядовців до України є потужним сигналом незмінної підтримки нашої країни

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром транспорту Сполучених Штатів Америки Пітом Буттіджеджом, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Про це повідомляє пресцентр Офісу Президента.

Глава держави наголосив, що візити американських урядовців до України є потужним сигналом незмінної підтримки нашої країни з боку американського народу, президента США та його адміністрації, Конгресу й обох партій.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку в питаннях відбудови. Це справді важливо для України, яка щодня відчуває на собі варварські атаки ракетами й дронами, що їх завдає держава-агресор. Однак завдяки таким надійним союзникам, як США, ми щодня стаємо сильнішими в протидії цьому злу», – зазначив Зеленський. 

Як зазначається, під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Зокрема, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі для транспортування української експортної продукції. Президент наголосив, що військова підтримка з боку Сполучених Штатів критично необхідна для надійного захисту цього коридору від російських атак.

«Надзвичайно зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України, що важливо й для посилення нашої взаємодії з європейськими країнами. Сполучені Штати мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги», – акцентував глава держави. 

Як повідомлялося, сьогодні, 8 листопада, до Києва прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки (США) Піт Буттіджедж. Цей візит до Києва американського чиновника не анонсувався. 

Теги: Офіс президента президент Володимир Зеленський держава міністр США

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