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Республіканці висунули нового кандидата на посаду спікера Палати США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Республіканці висунули нового кандидата на посаду спікера Палати США
Джим Джордан
фото: Bloomberg

Для того, щоб бути обраним на посаду спікера, необхідно набути щонайменше 217 голосів

Представники Республіканської партії США вибрали Джима Джордана конгресменом, який висунутий на посаду спікера Палати представників. Про це повідомляє Bloomberg.

Джордан, якого отримав підтримку від колишнього президента США Дональда Трампа, переміг у претендента Остина Скотта з Джорджії. Його кандидатуру подадуть на розгляд у повний склад Палати представників.

Для того, щоб бути обраним на посаду спікера, необхідно набути щонайменше 217 голосів, тобто більшість.

Що відомо про Джима Джордана

Конгресмен є давнім критиком американської допомоги Україні. Також він очолює зусилля щодо імпічменту президента США Джо Байдена.

Його звинувачують в активній участі в спробах Трампа скасувати результати виборів в 2020 році. Нагадаємо, експрезидента офіційно звинуватили у змові з метою обману США, фальсифікації показів свідків та змові проти прав американських громадян. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, позиція американських законодавців з-поміж республіканців, які виступають проти військової допомоги Україні, може перешкодити наступу українських збройних сил. На думку військових експертів, навіть тимчасове зволікання в підтримці може сковувати наступальні можливості ЗСУ. 

Раніше ми писали, що зняття республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США ускладнить підтримку України.

Нагадаємо, Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США.

До слова, Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Теги: США партії відставка

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