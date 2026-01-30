Головна Країна Політика
Чому саме Буданов і хто ще хотів? Зеленський розказав, як обирав голову свого Офісу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чому саме Буданов і хто ще хотів? Зеленський розказав, як обирав голову свого Офісу
Зеленський: Я запитав Кирила Олексійовича, як він до цього ставиться. Він сказав, що погодиться
колаж: glavcom.ua

Зеленський пояснив, як відбувся відбір кандидатів та причини обрання Буданова на посаду

Кадрові зміни у верхівці української влади, які відбулися на початку січня 2026 року, продовжують залишатися гучною темою обговорень. Президент Володимир Зеленський вперше детально розповів про те, як обирав заміну Андрію Єрмаку та чому зупинив свій вибір саме на колишньому очільнику ГУР Кирилові Буданові. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, головною метою було створення «єдиного човна» для переговорів та оборони. Президент підтвердив, що провів серію консультацій із кількома ключовими фігурами держави.

«Я запитав Кирила Олексійовича, як він до цього ставиться. Він сказав, що погодиться. На першій зустрічі я отримав від нього позитивний сигнал. Так само я розмовляв з Михайлом Федоровим – також отримав позитивний сигнал. Я розмовляв з Кислицею – також отримав позитивний сигнал. Хоча Кислиця сказав, що готовий у будь-якому форматі, але ще не знає весь обсяг завдань і чи вийде у нього. Це єдина людина, яка була не така впевнена. Потім ми говорили з Денисом Шмигалем. З Павлом Палісою ми жодного разу не говорили, що він очолить Офіс. Хоча я до нього дуже добре ставлюся, він займається воєнним треком. Він сам хотів би займатися тим, чим він займається, – це правда», – зазначив Зеленський.

Вибір Кирила Буданова був зумовлений потребою в жорсткій централізації комунікацій.

«Я зібрав в Офісі, в дуже близькій команді тих людей, які займаються переговорами або які потенційно можуть це робити. Цим я показав, що буде від України тільки одна комунікація, буде «один човен», один переговорний напрям, а не три чи чотири чи більше», – наголосив президент.

Зеленський пояснив, що нова команда Офісу сформована під два сценарії розвитку подій у 2026 році: «Я дивився на переговорний трек. І скажу відверто: я дуже довго формулював – як вийти до плану «А» і «Б». План «А» – перемовини і мир, план «Б» – тривалий переговорний трек, а значить – посилення оборонного, військового компоненту»

Для реалізації обох планів президент відновив посаду першого заступника керівника Офісу, яку обійняв Сергій Кислиця.

«Не було також посади першого заступника керівника Офісу, але я її відновив, і першим заступником став Кислиця, тому що він в переговорному треку. Я залишив Бевза, тому що він також займається деякими речами в переговорному треку. Кирило Буданов, відповідно, став керівником Офісу, Рустем Умєров – секретар РНБО, він також багато часу проводить в Офісі, бо його робота – це завдання, які я йому даю, і також активно залучається керівник фракції Давид Арахамія, бо важливо, щоб всі розуміли настрій парламенту», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади.

Теги: Офіс президента кадрові зміни Кирило Буданов Володимир Зеленський

