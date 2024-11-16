У столиці та низці областей – удруге за вечір повітряна тривога

Сирени лунали через загрозу застосування авіаційних засобів ураження

Увечері 16 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Це вже вдруге за день. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сирени лунали не лише в столиці, а й в низці областей України.

«Загроза застосування авіаційних засобів ураження в Київській, Черкаській, Кіровоградській областях. Залишайтесь в укриттях!», – повідомили в Повітряних силах.

Нагадаємо, що раніше сьогодні у Києві оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Також окупанти влаштували потужну атаку по одному з районів Херсона вдень 16 листопада.