«Мадяр» повідомив, що Starlink «ліг» на всій лінії фронту (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Мадяр» повідомив, що Starlink «ліг» на всій лінії фронту (оновлено)
фото: bestgaminpro (ілюстративне)

Проблеми зі Starlink спостерігаються не лише в Україні

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр» повідомив, що на всій лінії фронту «ліг» Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військового у Telegram.

«Знов ліг Starlink вздовж всього фронту», – йдеться у повідомленні.

«Мадяр» повідомив, що Starlink «ліг» на всій лінії фронту (оновлено) фото 1

За даними сервісу Downdetector, проблеми зі Starlink спостерігаються не лише в Україні.

«Мадяр» повідомив, що Starlink «ліг» на всій лінії фронту (оновлено) фото 2

Бровді додав, що станом на 08:02 поступово відновлюється робота Starlink.

Як повідомляв колишній міністр оборони Рустем Умєров, у разі відключення Starlink Україна має альтернативу

Нагадаємо, Україна отримала від Польщі 5 тис. додаткових терміналів Starlink. Вони мають забезпечити безперебійний зв'язок у місцях, де він найбільше потрібен.

До слова, раніше Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot. За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink.

