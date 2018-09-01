Стали відомі перші наслідки вбивства Захарченка для його поплічників



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Оточення Захарченко намагається втекти з окупованої території Донбасу

Найближче оточення вбитого ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка намагається втекти з території «ДНР». Про це повідомив представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини Павло Лисянський.

За його словами, поплічники Захарченка переодягаються в цивільне і намагаються сховатися.

«Донецьк узятий в кільце військовою технікою, всі воєнізовані підрозділи незаконних збройних формувань приведені в бойову готовність. Така обстановка за інформацією джерел в НВФ «ДНР» триватиме 3 дні», - написав у Facebook Лисянський.

Представник омбудсмена зазначив, що вночі на тимчасово окупованій території Донеччини окупаційною владою було проведено арешти. Зокрема, йому відомо про два такі арешти.

«До людей приходили прямо в квартири вночі», - поінформував посадовець.

Лисянський уточнив, що провів усю ніч на лінії розмежування, був в Мар'їнці, Красногорівці, Майорську.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська перекрили на виїзд з тимчасово окупованої території Донецької області на територію, підконтрольну українській владі.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».