  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув старший солдат Уберт Мрачковський - Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі
    На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув старший солдат Уберт Мрачковський
    фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

    Загиблому було 33 роки

    В результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ССО). Смертельне поранення отримав старший солдат Уберт Мрачковський. Про це повідомляє командування ССО Збройних сил України.

    «У районі ООС отримав кульове поранення, не сумісне з життям наш побратим – старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович», – йдеться в повідомленні.

    У ССО зазначили, що загиблому було 33 роки.

    Командування додало, що Мрачковський пройшов довгий шлях військової служби і назавжди залишиться в списках військової частини.

    Нагадаємо, сьогодні в результаті ворожих обстрілів на Донбасі один військовий загинув. Окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, а військові давали відповідь.

    Напередодні Кремль опублікував секретне листування щодо Донбасу.

    Також нагадаємо, що 18 листопада володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових.

    Останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону на Донбасі, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

    Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення

    Читайте також:
    Теги: Крим окупанти Донбас ЗСУ Путін військові солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі