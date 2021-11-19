Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

Загиблому було 33 роки

В результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ССО). Смертельне поранення отримав старший солдат Уберт Мрачковський. Про це повідомляє командування ССО Збройних сил України.

«У районі ООС отримав кульове поранення, не сумісне з життям наш побратим – старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович», – йдеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що загиблому було 33 роки.

Командування додало, що Мрачковський пройшов довгий шлях військової служби і назавжди залишиться в списках військової частини.

Нагадаємо, сьогодні в результаті ворожих обстрілів на Донбасі один військовий загинув. Окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, а військові давали відповідь.

Напередодні Кремль опублікував секретне листування щодо Донбасу.

Також нагадаємо, що 18 листопада володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових.

Останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону на Донбасі, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення

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