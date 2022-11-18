Головна Світ Політика
search button user button menu button

Агресор повинен піти з України, якщо він хоче міцного миру – Боррель

Юрій Лящук
glavcom.ua
Агресор повинен піти з України, якщо він хоче міцного миру – Боррель
Росія поки що не готова піти з України
фото з відкритих джерел

Поки немає жодних ознак готовності Путіна вивести російські війська з України

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель упевнений, що Російська Федерація ще не готова до миру в Україні. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, поки немає жодних ознак готовності вивести російські війська з України.

«Я боюся, що Росія не готова піти, і доки вона не піде, мир буде неможливий. Саме Росія має зробити мир можливим, агресор повинен піти, якщо він хоче міцного миру», – додав Боррель.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував свою формулу миру.

Також радник Офісу президента України розповів, коли в Росії «зламається хребет».

Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: Україна росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін може забути про використання ядерної зброї
Ядерна війна відміняється остаточно
15 листопада, 09:08
Світ продовжує підтримувати Україну
Путінська війна проти українських дітей: дайджест російської пропаганди
15 листопада, 12:09
США надали Україні величезну кількість зимового спорядження
Міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям
16 листопада, 22:29

Політика

Агресор повинен піти з України, якщо він хоче міцного миру – Боррель
Агресор повинен піти з України, якщо він хоче міцного миру – Боррель
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
Частина республіканців Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Частина республіканців Палати представників США виступили проти допомоги Україні
«Світ не погодиться з безкарністю»: президент ПАРЄ – про вирок у справі MH17
«Світ не погодиться з безкарністю»: президент ПАРЄ – про вирок у справі MH17
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
Європарламент погодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму
Європарламент погодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
58K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
45K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
44K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
41K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
40K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту