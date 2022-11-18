Агресор повинен піти з України, якщо він хоче міцного миру – Боррель

Росія поки що не готова піти з України

Поки немає жодних ознак готовності Путіна вивести російські війська з України

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель упевнений, що Російська Федерація ще не готова до миру в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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За його словами, поки немає жодних ознак готовності вивести російські війська з України.

«Я боюся, що Росія не готова піти, і доки вона не піде, мир буде неможливий. Саме Росія має зробити мир можливим, агресор повинен піти, якщо він хоче міцного миру», – додав Боррель.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував свою формулу миру.

Також радник Офісу президента України розповів, коли в Росії «зламається хребет».

Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

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Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.