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Військові зможуть анонімно висловити свою думку щодо служби

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Військові зможуть анонімно висловити свою думку щодо служби
Нове опитування допоможе виявити і розв'язати ключові проблеми військових
фото: АрміяInform

Опитування у застосунку Армія+ триватиме три тижні

Головне управління реагування на кризові ситуації (ГУРКС) запустило нове опитування у  застосунку Армія+. Протягом трьох тижнів захисники та захисниці зможуть анонімно поділитися ставленням щодо військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерств оборони України.

Опитування містить 16 питань, які мають допомогти виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, шо потребують вирішення.

«Це чудова можливість підсвітити проблему і почати системно її виправляти», – прокоментувала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Міноборони зауважило, що від початку роботи застосунку Армія+ було проведено 11 опитувань та зібрано понад 200 тис. відповідей. Найпопулярнішим стало опитування про розвиток програми підтримки військовослужбовців Плюси, у якому взяли участь майже 45 тис. військових.

Раніше, у січні цього року, у застосунку «Армія+» з’явилися нові види електронних рапортів. Йшлося, зокрема, про приймання та здавання посади, а також про відпустку для вагітних.

Також «Главком» повідомляв, що цьогоріч в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у застосунку Армія+.

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Теги: соцопитування ЗСУ Міноборони

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