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    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на Зміїному

    Наші війська продовжують давати відсіч окупантам - ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на Зміїному
    Наші війська продовжують давати відсіч окупантам
    фото з відкритих джерел

    Поточна оперативна обстановка на півдні України

    26 квітня в Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

    Корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення.

    Загальні ворожі втрати за добу становлять:

    • 16 рашистів,
    • танк
    • чотири одиниці автомобільної техніки, дві з них броньовані.

    Напередодні псевдореферендуму в Херсонській області окупаційна влада намагається призначити своє «керівництво» з числа місцевих колаборантів, продовжуючи агітацію і спроби продовольчого підкупу місцевого населення.

    Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврійське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і втік.

    Одещину атакували три крилатих ракети, зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи.

    Нагадаємо, напередодні на Херсонщині та Миколаївщині ворог, не маючи успіху в реалізації задумів просування в напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна міст влада населення окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на Зміїному