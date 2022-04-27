ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на Зміїному

Поточна оперативна обстановка на півдні України

26 квітня в Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення.

Загальні ворожі втрати за добу становлять:

16 рашистів,

танк

чотири одиниці автомобільної техніки, дві з них броньовані.

Напередодні псевдореферендуму в Херсонській області окупаційна влада намагається призначити своє «керівництво» з числа місцевих колаборантів, продовжуючи агітацію і спроби продовольчого підкупу місцевого населення.

Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврійське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і втік.

Одещину атакували три крилатих ракети, зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, напередодні на Херсонщині та Миколаївщині ворог, не маючи успіху в реалізації задумів просування в напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій.

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