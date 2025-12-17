Головна Світ Політика
Латвія спрямувала 2 млн євро на захист Ризького аеропорту від дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Аеропорт «Рига» є об’єктом критичної інфраструктури державного значення
фото: Delfi

На обʼєкті планують створити інфраструктуру для виявлення безпілотників

Уряд Латвії схвалив виділення 2,42 млн євро на захист аеропорту «Рига» від несанкціонованих польотів дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

1,9 млн євро буде виділено з Європейського фонду регіонального розвитку, а 465 637 євро – з держбюджету країни. Міністерство сполучення підготувало проєкт захисту аеропорту, який передбачає впровадження «інноваційних комплексних технологічних рішень».

На території аеропорту планують створити інфраструктуру для виявлення безпілотників, обладнати летовище необхідними датчиками та програмним забезпеченням. Це планують зробити для того, щоб аеропорт міг краще виявляти, ідентифікувати та відстежувати дрони, а також їм протидіяти.

Латвійське міністерство зазначає, що аеропорт «Рига» – важлива інфраструктура державного рівня, тому будь-які впливи на неї загрожують безпеці суспільства і держави. Аеропорт уже закупив нове обладнання для виявлення дронів та протидії їм. Втім, про що саме йдеться, не уточнюється.

Як повідомлялося, країни Балтії готуються до можливого масового переміщення населення через загрозу з боку Росії. Естонія, Латвія та Литва розробляють плани евакуації сотень тисяч людей у разі загострення ситуації, зокрема через нарощування російських військ поблизу їх кордонів.

До слова, Латвія виділить €15 млн на підтримку «коаліції дронів» у 2026 році. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення України новітніми дронами та інноваційними дослідженнями в цій галузі, щоб покращити оборонні можливості на полі бою.

Латвія спрямувала 2 млн євро на захист Ризького аеропорту від дронів
