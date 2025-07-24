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Окупанти вдарили по кладовищу у Черкасах (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по кладовищу у Черкасах (фото)
Цвинтар №4 постраждав через російську атаку
фото: Анатолій Бондаренко/Facebook

У ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси

Унаслідок ракетної атаки Росії зруйновано могили на міському кладовищі №4 у Черкасах. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, передає «Главком».

«Цвинтар №4, сектор номер 10. Російські покидьки воюють навіть із мертвими. Просимо рідних, чиї могили знаходяться в цьому секторі, підходити до майстра з 12:00», – зауважив мер Черкас.

Окупанти вдарили по кладовищу у Черкасах (фото) фото 1
фото: Анатолій Бондаренко/Facebook
Окупанти вдарили по кладовищу у Черкасах (фото) фото 2
фото: Анатолій Бондаренко/Facebook
Окупанти вдарили по кладовищу у Черкасах (фото) фото 3
фото: Анатолій Бондаренко/Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси. Внаслідок цього люди отримали поранення, у місті вирувало кілька пожеж.

Мер Черкас зазначив, що сім осіб звернулися за медичною допомогою, серед них – одна дитина.

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Теги: Черкаси війна кладовище

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