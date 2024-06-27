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Продаж за безцінь комунальної землі: суд обрав запобіжний захід чиновнику Мукачівської міськради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Продаж за безцінь комунальної землі: суд обрав запобіжний захід чиновнику Мукачівської міськради
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки
фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Facebook

Суд застосував до службовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 5 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради на Закарпатті. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – одного з підозрюваних у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності», – йдеться у повідомленні.

Судове засідання у справі колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради на Закарпатті
Судове засідання у справі колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради на Закарпатті
фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Facebook

Суд застосував до службовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

«У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки», – зазначили в САП. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Згодом Мукачівська міська рада дала коментар: «В рамках кримінальної справи щодо викупу земельної ділянки ТОВ «Універсам» відбулись чергові процесуальні дії, що здійснюють органи слідства. З самого початку розслідування керівництво та всі структурні підрозділи міської ради були відкриті для співпраці з правоохоронними органами та всіляко сприяли слідству, для забезпечення об’єктивного з’ясування всіх обставин цієї справи, відповідно до «букви» закону. Впевнені в законності своїх дій та сподіваємось, що справа має виключно правовий характер й готові довести свою правоту в суді».

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі. Він перебуватиме під вартою 60 діб з можливістю виходу під заставу. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зокрема, суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

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Теги: прокуратура корупція в Україні суддя Facebook Антикорупційний суд

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