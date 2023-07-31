Суд призначив підозрюваному у рейдерстві «Укрбуду» Федотенкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Федотенков підозрюється «в організації протиправного заволодіння майном підприємства»

Колишньому співвласнику мережі ресторанів Tarantino Дмитру Федотенкову, якого підозрюють в організації рейдерства компанії «Укрбуд», заочно призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва за підписом слідчого судді Юлії Головко від 21 липня 2023 року.

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«Обрати підозрюваному Федотенкову Дмитру Валерійовичу, 15.08.1980 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі затримання особи, відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу», – сказано в ухвалі суду.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор підписав Дмитру Федотенкову, який зараз переховується у Відні, підозру в організації рейдерства «Укрбуду».

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Федотенков підозрюється «в організації протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, що заподіяло велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України. Отже, в результаті здійснення вказаних злочинних дій за попередньою змовою з встановленими слідством особами двічі організував протиправне заволодіння часткою у 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент», що заподіяли компанії збитки в особливо великих розмірах».

Перед оголошенням підозри правоохоронці провели безпрецедентно масштабну кампанію з припинення діяльності рейдерів, які були причетні до захоплення і пограбування будівельної компанії «Укрбуд». Оперативно-слідчі дії у справах УБ здійснювало Державне бюро розслідувань. Повідомлялося про 19 обшуків і 14 підозр. Зокрема, щодо колишнього директора компанії «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороди, що також наразі переховується у Відні. Відомо, що правоохоронці кілька років вивчали діяльність групи щодо рейдерського захоплення будівельної компанії «Укрбуд».

Зазначимо, що окрім іншого раніше Дмитра Федотенкова викрили у фінансуванні агресії рф.