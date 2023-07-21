Василь Лозинський за $400 тисяч погодився на пропозицію підприємця закупити пересувні котельні установки за цінами у 25-30% дорожчими за ринкові

За словами Ніколаєнко, Лозинський вийшов з-під варти через кумівство у ВАКС

Ексзаступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Лозинський вийшов з-під варти під заставу. Про це повідомляє журналістка Тетяна Ніколаєнко.

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«Адвокати раптом десь нашкребли на заставу 2,5 млн, і внесли її. І зробили це якраз під вихід з відпустки судді Шкодіна, який і до того благоволив до Лозинського. От що автоматичний розподіл справ робить всесильний. І дружба родичок судді і фігурантів справи», – написала журналістка.

Як писали раніше ЗМІ, рідна сестра слідчого судді Вищого антикорупційного суду Ярослава Шкодіна була співавтором низки наукових публікацій разом із фігурантом справи колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Також родичка судді дружить із дружиною фігуранта справи.

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Також сестра судді Шкодіна Ірина була співавтором низки наукових публікацій разом із заступником директора з управління проектами державного інституту «УкрНДІводоканалпроект» Максимом Бабенком. Його роль досліджується в рамках справи Лозинського, оскільки, за версією слідства, «відкати» здійснювалися саме із закупівель державного інституту «УкрНДІводоканалпроект».

Також за інформацією ЗМІ, сестра Шкодіна товаришує із дружиною Бабенка Оленою Христофоровою. Вони працюють разом у Харківському національному університеті імені В.М. Каразіна і є друзями у соцмережі Facebook. Спільна робота Ірини Шкодіної та Олени Христофорової підтверджується на сайті ВНЗ.

Нагадаємо, минулого літа Кабінет міністрів виділив майже 1,41 млрд гривень Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури на забезпечення населення теплом у зимовий період. Тоді Василь Лозинський за $400 тисяч погодився на пропозицію підприємця закупити пересувні котельні установки за цінами у 25-30% дорожчими за ринкові.

21 січня цього року його затримали та звинуватили у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 КК України. Також правоохоронці затримали його довірену особу, підприємця та двох його спільників.

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22 січня Лозинського звільнили. Організатора передачі грошей – бізнесмена Сергія Кривого взяли під варту з альтернативою застави у понад 100 мільйонів гривень.

17 лютого ВАКС обрав Лозинському запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів, а 17 березня – змінив на цілодобовий домашній арешт, хоча обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою.

Згодом, 19 червня суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та змінив запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

Також суд ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 17 серпня 2023 р. Зазначалося, що у разі внесення застави він буде зобов'язаний носити електронний засіб контролю, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, а також не відлучатися зі Львова без дозволу.