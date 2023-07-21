Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Лозинський вийшов з-під варти під заставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лозинський вийшов з-під варти під заставу
Василь Лозинський за $400 тисяч погодився на пропозицію підприємця закупити пересувні котельні установки за цінами у 25-30% дорожчими за ринкові
фото з відкритих джерел

За словами Ніколаєнко, Лозинський вийшов з-під варти через кумівство у ВАКС

Ексзаступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Лозинський вийшов з-під варти під заставу. Про це повідомляє журналістка Тетяна Ніколаєнко.

«Адвокати раптом десь нашкребли на заставу 2,5 млн, і внесли її. І зробили це якраз під вихід з відпустки судді Шкодіна, який і до того благоволив до Лозинського. От що автоматичний розподіл справ робить всесильний. І дружба родичок судді і фігурантів справи», – написала журналістка.

Як писали раніше ЗМІ, рідна сестра слідчого судді Вищого антикорупційного суду Ярослава Шкодіна була співавтором низки наукових публікацій разом із фігурантом справи колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Також родичка судді дружить із дружиною фігуранта справи.

Також сестра судді Шкодіна Ірина була співавтором низки наукових публікацій разом із заступником директора з управління проектами державного інституту «УкрНДІводоканалпроект» Максимом Бабенком. Його роль досліджується в рамках справи Лозинського, оскільки, за версією слідства, «відкати» здійснювалися саме із закупівель державного інституту «УкрНДІводоканалпроект».

Також за інформацією ЗМІ, сестра Шкодіна товаришує із дружиною Бабенка Оленою Христофоровою. Вони працюють разом у Харківському національному університеті імені В.М. Каразіна і є друзями у соцмережі Facebook. Спільна робота Ірини Шкодіної та Олени Христофорової підтверджується на сайті ВНЗ.

Нагадаємо, минулого літа Кабінет міністрів виділив майже 1,41 млрд гривень Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури на забезпечення населення теплом у зимовий період. Тоді Василь Лозинський за $400 тисяч погодився на пропозицію підприємця закупити пересувні котельні установки за цінами у 25-30% дорожчими за ринкові.

21 січня цього року його затримали та звинуватили у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 КК України. Також правоохоронці затримали його довірену особу, підприємця та двох його спільників.

22 січня Лозинського звільнили. Організатора передачі грошей – бізнесмена Сергія Кривого взяли під варту з альтернативою застави у понад 100 мільйонів гривень.

17 лютого ВАКС обрав Лозинському запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів, а 17 березня – змінив на цілодобовий домашній арешт, хоча обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою.

Згодом, 19 червня суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та змінив запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

Також суд ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 17 серпня 2023 р. Зазначалося, що у разі внесення застави він буде зобов'язаний носити електронний засіб контролю, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, а також не відлучатися зі Львова без дозволу.

Читайте також: Перший корупційний вибух 2023 року. Хто і як давав хабар міністру
Теги: кримінал суддя Вищий адміністративний суд України генератор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік публікував інформацію про те, де працівники військкоматів роздавали військовозобов'язаним повістки, їхні фото та відео
Повідомляв, де роздають повістки: у Києві судили адміністратора Telegram-каналу
25 червня, 21:46
У 2016 році Світлану Волкову було звільнено, але вона поновилася на посаді
Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі
22 червня, 18:18
Нідерландські правоохоронці виявили найбільшу з початку року партію кокаїну
Перевозили в бананах. У Нідерландах виявлено наркотики на сотні мільйонів євро
27 червня, 06:14
Андрій Павелко
Львівська слідча, що приймала рішення про арешт керівника УАФ Павелка навіть не бачила матеріалів справи – юрист
28 червня, 15:23
Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України
Суд дозволив провести спецрозслідування щодо екснардепа Деркача
3 липня, 20:14
Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі
«Я вже не Паша Мерседес, я вже Тесла»: на що дорікав митрополит Павло під час суду (відео)
4 липня, 12:23
Депутати держдуми РФ винні у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ
19 липня, 06:48
Олександр Третяк: «Попереду апеляція, де продовжимо відстоювати свою правоту»
Мер Рівного прокоментував своє усунення від посади
10 липня, 14:30
Загиблому нацгвардійцю було 23 роки, у нього залишилася дружина та троє дітей
ДТП з нацгвардійцем: Судді Тандиру продовжена запобіжний захід
17 липня, 15:46

Кримінал

Лозинський вийшов з-під варти під заставу
Лозинський вийшов з-під варти під заставу
Не тільки воєнкомів. Стало відомо, на кого ще чекають перевірки через корупцію
Не тільки воєнкомів. Стало відомо, на кого ще чекають перевірки через корупцію
Митрополит Московської церкви ховав між ногами 2 млн грн, аби не віддати їх на потреби ЗСУ (фото, відео)
Митрополит Московської церкви ховав між ногами 2 млн грн, аби не віддати їх на потреби ЗСУ (фото, відео)
Готувала удар по колії. Посадовиця «Укрзалізниці» опинилася під вартою (фото)
Готувала удар по колії. Посадовиця «Укрзалізниці» опинилася під вартою (фото)
В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ
В Україні заочно засуджено на 15 років п’ятьох депутатів держдуми РФ
СБУ оголосила нову підозру пропагандисту Красовському
СБУ оголосила нову підозру пропагандисту Красовському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Російський контрнаступ. Глава Куп'янська про ситуацію на Харківщині
25K
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
25K
Одещина: рашисти влучили по важливому об’єкту сімома ракетами
15K
У Росії затримано терориста Гіркіна
9034
Путін не зможе організувати морську блокаду. Турецький експерт знайшов пояснення
8778
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту