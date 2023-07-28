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Пропагандист Шарій та ексглава поліції Вінниччини підуть під суд за держзраду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пропагандист Шарій та ексглава поліції Вінниччини підуть під суд за держзраду
Обом фігурантам інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України)
Колаж 24 Каналу

Шарій із-за кордону він організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду

Пропагандист Анатолій Шарій та колишній голова поліції Вінницької області Антон Шевцов підуть під суд за державну зраду. Їх звинувачують у співпраці із ФСБ, повідомляє пресслжба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці наголошують, що першим обвинуваченим є керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Йдеться про Анатолія Шарія, який з 2019 року переховується в Іспанії.

З-за кордону він організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду.

Також в Україні будуть судити ексначальника поліції Вінницької області Антона Шевцова. Він залучив Шарія до співпраці з ФСБ. Разом вони створювали політично заангажовані сюжети антиукраїнського змісту.

«Слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань ФСБ РФ. З 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби», – йдеться повідомленні.

Він передавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України.

Обом фігурантам інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, 6 липня Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених

Теги: партії прокурор слідство інтернет Анатолій Шарій суд

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