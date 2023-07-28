Пропагандист Шарій та ексглава поліції Вінниччини підуть під суд за держзраду

Шарій із-за кордону він організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду

Пропагандист Анатолій Шарій та колишній голова поліції Вінницької області Антон Шевцов підуть під суд за державну зраду. Їх звинувачують у співпраці із ФСБ, повідомляє пресслжба Офісу генпрокурора.

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Правоохоронці наголошують, що першим обвинуваченим є керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Йдеться про Анатолія Шарія, який з 2019 року переховується в Іспанії.

З-за кордону він організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду.

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Також в Україні будуть судити ексначальника поліції Вінницької області Антона Шевцова. Він залучив Шарія до співпраці з ФСБ. Разом вони створювали політично заангажовані сюжети антиукраїнського змісту.

«Слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань ФСБ РФ. З 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби», – йдеться повідомленні.

Він передавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України.

Обом фігурантам інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

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Нагадаємо, 6 липня Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених