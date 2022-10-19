20 жовтня будуть відключення електрики по всій Україні

Після ударів Росії по інфраструктурі всім областям України потрібно готуватися до можливих відключень світла

У четвер, 20 жовтня, по всій території України будуть запроваджуватись обмеження на користування електроенергією. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Щойно провели нараду разом з Міненерго і усіма очільниками ОВА. Завтра буде доволі важкий день для всієї країни. По всій території, не одночасно, будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією», – зазначив Тимошенко.

Він підкреслив, що на відключення протягом дня слід чекати в усіх областях України.

«Це стосується кожної області. Просимо українців мінімізувати використання електроенергії з 7 до 23 години», – заявив посадовець.

За його словами, в першу чергу обмеження стосуватимуться підприємств та заводів.

«Але, якщо нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні, будуть тимчасові відключення по всій території. І це буде стосуватися і населення також», – додав Тимошенко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію.