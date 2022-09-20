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Суцільна руїна. ЗСУ показали моторошне відео зі звільненого села на Донеччині

Надія Клочко
glavcom.ua
Суцільна руїна. ЗСУ показали моторошне відео зі звільненого села на Донеччині
У селі практично не залишилося уцілілих будівель
скріншот із відео

За час повномасштабної війни Богородичне стало селом-привидом

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України показало відео, який вигляд має нещодавно визволене від російських загарбників привид Богородичне Донецької області.

«Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України», – ідеться у коментарі до відео.

Зазначається, що загарбники проживали в місцевому монастирі. Удару по церковних будівлях ворог завдав уже після того, як українські захисники взяли село під свій контроль і провели зачистку.

Нагадаємо, українські військові підняли прапор над селом Богородичне на Донеччині 11 вересня. Нардепка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала «штаб» окупантів у деокупованому Богородичному. 

Також раніше з'явитися фото з церкви у Богородичному, де окупанти облаштували госпіталь

До слова, триває 209 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 вересня
Теги: окупанти війна Донеччина окупація

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