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«Ситуація виходить з-під контролю». ООН відреагувала на бойові дії в Судані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Ситуація виходить з-під контролю». ООН відреагувала на бойові дії в Судані
У Судані продовжується збройний конфлікт між армією країни та Силами швидкого реагування
фото з відкритих джерел

1 017 449 громадян Судану залишили країну через бойові дії, а внутрішньо переміщеними особами є щонайменше 3 433 025 людей

Через бойові дії в Судані понад мільйон громадян втекли в сусідні країни, а ті хто залишився помирають через відсутність медичної допомоги та їжі. Про це заявила Організація Об'єднаних Націй, повідомляє Reuters.

В спільній заяві агентств ООН йдеться про те, що тривалі бої між армією Судану та Силами швидкого реагування спустошили столицю Хартум і спричинили напади на етнічній основі в Дарфурі, загрожуючи втягнути країну у тривалу громадянську війну та дестабілізувати регіон.

«Час закінчується для фермерів, щоб посадити зернові культури, які прогодують їх і їхніх сусідів. Медичні постачання дефіцитні. Ситуація виходить з-під контролю», – йдеться в заяві.

Також повідомляється, що 1 017 449 громадян Судану залишили країну, а внутрішньо переміщеними особами є щонайменше 3 433 025 людей.

Нагадаємо, із середини квітня цього року в Судані продовжується збройний конфлікт між армією країни та Силами швидкого реагування. Вони не змогли домовитись про форму підпорядкування, що потім перейшло у повноцінні бойові дії.

До слова, через це у столиці Хартумі стало небезпечно знаходитись. Так, в червні у міському притулку загинули щонайменше 60 дітей. Вони опинилися у пастці через бої у місті та не мали їжі і води.

Сторони кілька разів оголошували про тимчасове припинення вогню, однак дипломатичного вирішення конфлікту поки не сталось.

 

 

Теги: ООН конфлікт Судан

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