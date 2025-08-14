Головна Країна Події в Україні
Україна передала РФ ексголову МВС Криму Федоряна в межах обміну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна передала РФ ексголову МВС Криму Федоряна в межах обміну
Миколу Федоряна передано РФ
фото: sudreporter.org

Федорян надавав автотранспортні засоби для перевезення співробітників (ФСБ) та проведення незаконних обшуків у громадян України на тимчасово окупованій території

Україна під час обміну передала Росії колишнього заступника начальника кримського управління МВС Миколу Федоряна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Хочу к своим».

«14 серпня 2025 року в рамках державного проєкту «Хочу к своим» до Російської Федерації виїхав із паралельним поверненням українців, які опинилися в російській неволі ще до 2022 року, колаборант Микола Федорян», – йдеться в повідомленні.

Україна передала РФ ексголову МВС Криму Федоряна в межах обміну фото 1

Зазначається, що Федорян надавав автотранспортні засоби для перевезення співробітників (ФСБ) та проведення незаконних обшуків у громадян України на тимчасово окупованій території, їх незаконного затримання та транспортування до місць позбавлення волі.

Федорян раніше отримав вирок за державну зраду у жовтні 2024 року – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. 

Також серед звільнених сьогодні – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що боєць був поранений, але продовжив захищати Україну.

До слова, Держприкордонслужба показала перші кадри повернення українців додому. Одна зі звільнених жінок зі сльозами на очах зауважила, що шість років не бачила своїх дітей.

Теги: Крим МВС обмін полоненими

