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The Atlantic: Українське підпілля в окупації перетворилося на професійну розвідувальну мережу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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The Atlantic: Українське підпілля в окупації перетворилося на професійну розвідувальну мережу
Учасники спротиву наголошують, що свідомо розкривають деякі деталі своєї роботи, аби посіяти серед окупантів параною
фото: Reuters

Підпілля стало першою ланкою в координації ударів українських безпілотників по командних пунктах і базах особового складу РФ

Український рух опору на тимчасово окупованих Росією територіях зазнав суттєвої трансформації, змінивши відкриті демонстрації перших місяців вторгнення на глибоко конспіровану розвідувальну мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на The Atlantic.

За інформацією видання, жорсткі репресії, тотальне встановлення камер із розпізнаванням облич та регулярні перевірки на поліграфах змусили підпілля повністю відмовитися від символічних акцій, оскільки будь-які прояви проукраїнської позиції караються катуваннями. Цивільні агенти перейшли до ведення професійної розвідки та стали першою ланкою в координації ударів українських безпілотників по командних пунктах, логістичних хабах і базах особового складу РФ.

Важливою складовою діяльності підпілля є робота українських жінок, які залишилися в окупаційних адміністраціях, медичних закладах або школах і збирають інформацію, користуючись упередженням окупантів. Крім того, українські спецслужби використовують кібершпигунство: оператори створюють фейкові профілі для зав'язування романтичних стосунків із російськими військовими, переважно з чеченських підрозділів. Отримані фотографії з казарм дозволяють вираховувати координати цілей, причому удари дронів інколи завдаються безпосередньо під час онлайн-листування.

Для обходу російського моніторингу та шпигунської програми «Друг», яку окупанти встановлюють на місцеві SIM-карти й пристрої, підпільники використовують «чисті» телефони без SIM-карт, таємно завезені з вільної території України. Відправка зашифрованих повідомлень відбувається через точки доступу Wi-Fi легалізованих гаджетів. Для підготовки цивільних розвідників використовуються друковані посібники, замасковані під художні книги, а також курси з протидії поліграфам.

Українське підпілля запровадило сувору заборону на залучення неповнолітніх до операцій через надвисокі ризики для їхнього життя. Верифікацію отриманих координат також забезпечують українські біженці за кордоном, які добре знають інфраструктуру рідних міст. Учасники спротиву зазначають, що свідомо розкривають деякі деталі роботи, аби посіяти параною серед окупантів, та наголошують, що масштаб воєнних злочинів РФ повністю виключає можливість компромісних мирних угод із територіальними поступками.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками. 

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.

Теги: розвідка окуповані території

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