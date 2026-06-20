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Окупована Макіївка опинилася в кримінальному хаосі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупована Макіївка опинилася в кримінальному хаосі
Зловмисники масово нищать комунальне майно, б’ють ліхтарі та трощать зупинки громадського транспорту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Макіївка на Донеччині сколихнула масштабна хвиля системного вандалізму та погромів, які окупаційна адміністрація не зупиняє 

У тимчасово окупованій Макіївці у Донецькій області критично загострилася ситуація з безпекою через стрімке та системне зростання масштабів вандалізму та погромів. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Зловмисники масово руйнують міську інфраструктуру: нищать дитячі майданчики, розбивають вуличні ліхтарі, трощать зупинки громадського транспорту та комунальне майно, перетворюючи багато районів на руїни. При цьому окупаційна поліція демонструє цілковиту безпорадність або небажання припинити правопорушення, що призвело до тотальної безкарності хуліганів.

Через мародерство та погроми, які розгортаються безпосередньо під вікнами житлових будинків, місцеві мешканці заявляють про серйозну небезпеку, відчувають постійний страх і намагаються не виходити на вулиці у вечірній час.

Правовий хаос, відсутність патрулювання та проблеми з вуличним освітленням остаточно перетворили місто на небезпечну зону, підкреслюючи глибоку кризу безпеки на захоплених територіях.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками. 

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.

Теги: Макіївка окуповані території Донеччина

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