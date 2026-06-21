Атака на окупований Крим, удар по Полтавщині: головне за ніч 21 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 21 червня 2026 року

Цієї ночі окупований Крим атакували безпілотники, є ураження морського порту у Керчі, Росія вдарила по Полтавщині ракетами, президент США Дональд Трамп зробив суперечливу заяву про Ормузьку протоку, а віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс готується до діалогу з Іраном.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 червня.

Окупований Крим атакували БпЛА

У ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах.

У Керчі атаковано морський порт. Внаслідок атаки БпЛА горить паливний термінал. Видно густий, чорний дим. Також є ураження у Білогірську, виникла пожежа.

Росія атакувала Полтавщину

У ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала ракетами Полтавщину. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, окупанти вдарили ракетами по Полтавській громаді. Внаслідок атаки є постраждалі: девʼятеро людей, серед яких пʼятеро дітей.

Трамп пригрозив ввести плату за прохід Ормузькою протокою

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження зборів за транзит Ормузькою протокою, якщо Вашингтон та Тегеран не зможуть укласти фінальну угоду.

У своєму дописі на платформі Truth Social американський лідер зазначив, що кошти стягуватимуться як плата за послуги «Ангела-охоронця», які Сполучені Штати надають країнам Близького Сходу. За його словами, такий крок спрямований на покриття минулих, теперішніх та майбутніх витрат США в регіоні.

Венс визначив пріоритети на переговорах з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури розмови, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані.

«У нас буде політичне керівництво на вищому рівні, а технічна команда, очевидно, залишатиметься на місцях», – сказав Венс перед від’їздом до Швейцарії.

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