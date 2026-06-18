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У Франції невідомі атакували завод, що постачає дрони Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Франції невідомі атакували завод, що постачає дрони Україні
Після початку повномасштабної війни Франція замовила у Delair сотню дронів для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Французька розвідка DGSI підозрює іноземне втручання – за версією слідства, операцію міг замовити Кремль

Завод французької компанії Delair у місті Лабеж поблизу Тулузи, що постачає військові безпілотники Україні, на початку червня зазнав серії інцидентів: у будівлю підприємства кинули кілька «коктейлів Молотова», а невдовзі поблизу заводу затримали громадянина Білорусі, який знімав прототип дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien

Delair спеціалізується на виробництві цивільних і військових безпілотників та є одним із ключових постачальників дронів для Києва – з початку повномасштабного вторгнення Росії замовлення компанії значно збільшилися. Саме завод у Лабежі, за версією французьких спецслужб, міг стати ціллю скоординованої операції іноземних агентів.

Коктейлі Молотова та шпигунська зйомка

1 червня зловмисники закинули кілька запальних пляшок у будівлю заводу – камери відеоспостереження зафіксували кількох людей на місці події. За даними французьких силовиків, жодна з пляшок не спалахнула. Прокуратура Тулузи відкрила розслідування за статтею про навмисне пошкодження майна загальнонебезпечним способом.

Через три дні поблизу заводу затримали громадянина Білорусі, якому паризька прокуратура пред'явила обвинувачення у шпигунстві – він знімав на камеру прототип безпілотника під час випробувань. Французьке Головне управління внутрішньої безпеки (DGSI) розглядає обидва інциденти як частину скоординованої операції та схиляється до версії про втручання іноземної держави – найімовірніше, Росії.

Хто такі Delair

Компанія Delair, заснована в Тулузі, маловідома широкому загалу, однак давно посіла помітне місце у французькому оборонно-промисловому секторі. Її безпілотники застосовують як у цивільній сфері, так і у військових операціях. Після початку повномасштабної війни Франція замовила у Delair сотню дронів для ЗСУ, а пізніше контракт розширили: компанія мала передати Україні 400 безпілотників. Генеральний директор Delair Бастьєн Мансіні нещодавно розповів Le Parisien, що зростання бізнесу компанії рухається насамперед за рахунок військових замовлень.

Цей випадок не поодинокий: Росія дедалі частіше вдається до диверсій і шпигунства в країнах ЄС – насамперед проти підприємств, причетних до підтримки України.

Нагадаємо, Франція є одним з активних учасників міжнародної коаліції дронів для України, що об'єднує понад 20 країн і координується Великою Британією та Латвією. Окрім постачання безпілотників, Париж розглядав можливість розгортання виробництва дронів безпосередньо на українській території.

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Теги: Білорусь розвідка росія прокуратура Франція Париж завод військові розслідування

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