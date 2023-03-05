Трагедія в Запоріжжі: пошукові роботи завершено, є зниклі безвісти

Наслідки ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі

П'ятьох осіб, які проживали в багатоповерхівці, так і не вдалося знайти

У Запоріжжі завершилися пошуково-рятувальні роботи в житловому будинку, у який 2 березня влучили російські загарбники. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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«Завершилися пошуково-рятувальні роботи у будинку, який 2 березня був жорстоко зруйнований ворожою ракетою. Тієї ночі росіяни вбили 13 мирно сплячих людей – чоловіків, жінок, маленьку дитинку… Ще пʼятеро людей зараз вважаються зниклими безвісти», – заявив він.

Куртєв зазначив, що завтра, 6 березня, у Запоріжжі оголошується День жалоби.

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«Також повідомляємо, що завтра у міськраді призначено зустріч з мешканцями постраждалого будинку Незалежної України, 67. Якщо у когось з мешканців цього будинку ще не має даної інформації, то ми вас запрошуємо – приходьте завтра, на 11 ранку», – повідомив секретар Запорізької міськради.

Як повідолялося, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. З-під завалів рятувальники витягли кицю Лізу. Також вдалося врятувати бульдога Міру.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб.

У результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.