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Трагедія в Запоріжжі: пошукові роботи завершено, є зниклі безвісти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трагедія в Запоріжжі: пошукові роботи завершено, є зниклі безвісти
Наслідки ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі
фото: Telegram/Анатолій Куртєв

П'ятьох осіб, які проживали в багатоповерхівці, так і не вдалося знайти

У Запоріжжі завершилися пошуково-рятувальні роботи в житловому будинку, у який 2 березня влучили російські загарбники. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Завершилися пошуково-рятувальні роботи у будинку, який 2 березня був жорстоко зруйнований ворожою ракетою. Тієї ночі росіяни вбили 13 мирно сплячих людей – чоловіків, жінок, маленьку дитинку… Ще пʼятеро людей зараз вважаються зниклими безвісти», – заявив він.

Куртєв зазначив, що завтра, 6 березня, у Запоріжжі оголошується День жалоби.

«Також повідомляємо, що завтра у міськраді призначено зустріч з мешканцями постраждалого будинку Незалежної України, 67. Якщо у когось з мешканців цього будинку ще не має даної інформації, то ми вас запрошуємо – приходьте завтра, на 11 ранку», – повідомив секретар Запорізької міськради.

Як повідолялося, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. З-під завалів рятувальники витягли кицю Лізу. Також вдалося врятувати бульдога Міру

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб.

У результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.

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