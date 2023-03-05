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Рідні молилися біля будинку: історія загиблої в Запоріжжі сім’ї з 8-місячною донечкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рідні молилися біля будинку: історія загиблої в Запоріжжі сім’ї з 8-місячною донечкою
Батьки подружжя постійно чергували біля зруйнованого будинку в надії, що їхні близькі будуть живими
фото з відкритих джерел

Родина довгий час пробула на Заході України, і лише недавно повернулася до Запоріжжя

У Запоріжжі в ніч проти 2 березня російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. На місці трагедії загинуло 13 людей, серед яких 8-місячна дитина та її батьки. Про це в Instagram повідомила хрещена мати немовляти Анна.

Хрещена дитини написала, що її куми та маленька Емілія загинули на місці трагедії, їхні тіла з-під завалів дістали рятувальники.

Рідні молилися біля будинку: історія загиблої в Запоріжжі сім’ї з 8-місячною донечкою фото 1

Анна зазначила, що вона до останнього вірила, що близьких їй людей вдасться знайти живими.

Хрещені батьки маленької Емілії
Хрещені батьки маленької Емілії
фото з відкритих джерел

«Біль просто біль, безжалісно вирвали серце, розбили та покалічили душу.. Тисячу слів за що? Я чекала 2 дні біля під'їзду молилася та вірила що вас знайдуть живими, чому так. Вічна пам'ять та рана на все життя... Легких хмаринок тобі, моя маленька та назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач що не зберегли», – написала Анна.

Рідні молилися біля будинку: історія загиблої в Запоріжжі сім’ї з 8-місячною донечкою фото 2

Також у Мережі пишуть, що батьки подружжя постійно чергували біля зруйнованого будинку в надії, що їхні близькі будуть живими.

Громадська організація «Хортицька варта» повідомила, що батьків дівчинки звали Ілля та Каміла Фурники. Вони родом з села Вербове, яке перебуває в окупації. Родина тривалий час мешкала на заході України.

«Горе батьків, які дві доби провели біля руїн будинку, сподіваючись на чудо, важко уявити. Виїхавши з окупованого рідного села Вербове, родина деякий час проживала на заході України. Кілька днів тому повернулися у Запоріжжя. Смертоносний шматок металу та чиясь забаганка здатні тільки руйнувати, знищувати», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб. 

Як повідолялося, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. З-під завалів рятувальники витягли кицю Лізу. Також вдалося врятувати бульдога Міру

У результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.

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Теги: Запоріжжя історія рятувальники будинок батьки ракета дитина

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Рідні молилися біля будинку: історія загиблої в Запоріжжі сім’ї з 8-місячною донечкою
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