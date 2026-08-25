Українські бійці відновили контроль біля Западного на Харківщині

Аналітики ресурсу DeepState заявили про успіхи українських захисників на фронті

Сили оборони України відновили контроль над територіями біля Западного у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Сили Оборони України відновили контроль поблизу Западного», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень. Минулої доби російські війська завдали двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та здійснили 80 авіаційних ударів, під час яких скинули 234 керовані авіабомби.

Як повідомлялося, російські війська протягом 23 та 24 серпня продовжували наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак на низці ділянок фронту не змогли досягти підтвердженого просування. Водночас українські військові контратакували та на окремих напрямках покращили свої позиції.

До слова, триває 1644-й день повномасштабної війни в Україні.