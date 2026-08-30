27-річний підполковник і Герой України розповів про «зброю перемоги»

Лев Пашко пояснив, чому удари по російській логістиці не можуть самі переломити війну

Українські удари по російській паливній та логістичній інфраструктурі вже впливають на ситуацію на фронті. Водночас Росія пристосовується до атак, тому розраховувати, що саме deep strike стане «зброєю перемоги», не варто. Про це заявив начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов», 27-річний підполковник, Герой України Лев Хорус Пашко. Як інформує «Главком», таку думку він висловив у інтерв’ю «Суспільному».

За словами Лева Пашка, наслідки українських ударів уже можна побачити на фронті. Однак не варто перебільшувати значення цієї кампанії. Навіть якщо Україні вдасться суттєво ускладнити постачання противника, цього недостатньо для перемоги у війні.

«Треба зрозуміти, що ми не виграємо війну, якщо переб'ємо всі вантажівки і всі цистерни», – наголосив підполковник НГУ.

Пашко позитивно оцінив сам підхід до ударів по російській інфраструктурі. Адже добре спланована операція може створити для України перевагу. Але противник не залишається бездіяльним.

«Ми дуже любимо проводити в абсолют або якісь засоби, або якихось людей, епізоди з нашої оборони, переводити в абсолют, що все, тепер ми переможемо. Ні», – пояснив начальник штабу бригади «Азов».

Він навів приклад із паливною інфраструктурою. Після українських атак росіяни почали змінювати свої рішення. Те саме відбулося після ударів по логістиці.

Тому, за словами Лева Пашка, у цій війні не можна шукати одну операцію, один тип зброї чи один напрямок ударів, який нібито здатен усе змінити.

«Зброї перемоги не існує, засобів перемоги не існує, операцій перемоги не існує. Є комплекс заходів», – сказав він.

На цьому тлі удари по паливній, логістичній та економічній інфраструктурі Росії, на думку Пашка, мають розглядатися як частини одного задуму. Йдеться не про серію випадкових влучань, а про послідовні дії.

«Це сплановані дії, а не випадкова історія «попаду – не попаду». Це виглядає як план, який буде мати якесь вагоме завершення», – сказав військовий.

Нагадаємо, через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стає очевидним, що світ остаточно увійшов у глобальний конфлікт. Про це пише The New York Times. Подібно до Другої світової війни, яка формувалася з низки окремих регіональних криз 1930-х років, сучасна геополітична ситуація поступово об'єднується в єдину катастрофу. Головне занепокоєння викликає те, що авторитарні держави формують повноцінний військовий альянс значно швидше, ніж демократичні країни знаходять спільну мову та готуються до реальної оборони.

Також під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу.

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами.

До слова, українські війська на передовій отримали доступ до технології отримання високоточних супутникових знімків у режимі, близькому до реального часу. Це суттєво прискорило виявлення та знищення ворожих цілей глибоко в тилу окупантів, зокрема складових ППО, логістичних вузлів та екіпажів російських безпілотників.