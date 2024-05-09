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Російські університети відраховують студентів за відмову працювати на оборонних заводах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські університети відраховують студентів за відмову працювати на оборонних заводах
Студентів змушують підписувати трудовий договір перед проходженням практики
фото: Центр національного спротиву

Якщо студент відмовиться від практики, то його відрахують за «борг»

Студентів Балтійського державного технічного університету «Военмех» направляють на військові підприємства на навчальну практику. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Перед проходженням такої практики, студентів змушують підписувати трудовий договір і документи на доступ до державної таємниці. Вони заповнюють анкету, де вказують свої особисті дані, вид діяльності, сімейний стан, виїзди за кордон та інформацію про найближчих родичів.

Чим доведеться займатиметься на військових підприємствах, молоді не розповідають. Утім, самі діти вже добре знають від попередників, що це буде збір дронів та іншої військової техніки для посилення армії у війні проти України.

Відмовитися від практики не можна. Якщо студент відмовиться, його відрахують за «борг за практику». 

Зазначається, що за планом Кремля, кожен регіон РФ отримає близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків із розробки, виробництва та експлуатації FPV-дронів у школах.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА.

Зазначається, що до першого вересня навички управління дронами будуть відбуватися у спеціалізованих гуртках.

Як повідомлялося, у Білорусі розпочався молодіжний форум з розробки БпЛА, на якому росіяни намагаються залучити молодих білорусів до розробки й виробництва дронів для своїх збройних сил.

Теги: військові росія

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