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Власник мережі кінотеатрів прокоментував скандальну ідею показу фільмів без дубляжу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Власник мережі кінотеатрів прокоментував скандальну ідею показу фільмів без дубляжу
Деркач: «Боюсь, що ми втратимо дуже багато глядачів, якщо сеанси будуть переважно в оригінальній озвучці»
фото з відкритих джерел

За словами Деркача, показ фільмів без дубляжу сильно вдарить по кінотеатрах та інших дотичних бізнесах

Співвласник мережі кінотеатрів «Планета Кіно» Дмитро Деркач розкритикував законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який нещодавно запропонував президент Володимир Зеленський. Про це він написав у Facebook.

За словами Деркача, показ фільмів без дубляжу сильно вдарить по кінотеатрах і не тільки по них.

«Я не знаю, навіщо це робити, не розумію логіку. Мені здається, що ми досить непогано привчили глядачів до української мови в кіно, хоча ще до 2014 року ми постійно і дуже часто отримували запити від клієнтів про російську мову», – розповів співвласник мережі кінотеатрів.

На думку Деркача, для подальшої мʼякої українізації населення, показ фільмів у якісному українському дубляжі – це дуже перспективний і важливий напрямок. Адже український дубляж «дуже якісний та «крутий приклад живої мови для тих, хто ще не перейшов на українську».

«Якщо не буде українського дубляжу, а людина захоче подивитись фільм не знаючи англійської мови, де вона буде дивитись фільм? На торентах з російським перекладом», – написав чоловік.

Як зазначив Деркач, фільми в кінотеатрах не допоможуть вивчити англійську мову, бо в середньому людина ходить в кіно чотири рази на рік.

«В кіно дуже багато ходять родин з дітьми, які здебільшого не готові дивитись мультфільми в оригіналі. Читати субтитри в 3D фільмах – це знущання над своїми очима та мозком. Боюсь, що ми втратимо дуже багато глядачів, якщо сеанси будуть переважно в оригінальній озвучці», – пояснив власник «Планети Кіно».

Як розповів Деркач, кінотеатри з 2020 року досі працюють майже без прибутків, більшість місяців зі збитками та балансують на межі виживання. Тому ініціатива Зеленського може стати величезною проблемою для кінотеатрів та дистрибʼюторів.

«Від цього також постраждають студії дубляжу, актори, які працюють в озвучці. Тому це удар не тільки по кінотеатрах, а й по інших дотичних бізнесах та й взагалі по українській мові», – пояснив чоловік.

Нагадаємо, Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

До слова, законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який запропонував президент Володимир Зеленський, критикують громадські діячі. Вони зазначають: глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті та знищення українського кінодублювання.

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Теги: кіно Володимир Зеленський закон мова

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