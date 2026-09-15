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ЦВК розкрила деталі запланованих Росією псевдовиборів на окупованих територіях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЦВК розкрила деталі запланованих Росією псевдовиборів на окупованих територіях
ЦВК назвала юридично нікчемними російські «вибори» на окупованих територіях
фото: росЗМІ

Українців на ТОТ закликали не брати участі у голосуванні, результати якого не матимуть жодних правових наслідків

Росія цього тижня планує провести на тимчасово окупованих територіях України псевдовибори до Державної думи РФ. Центральна виборча комісія закликала українців, які перебувають в окупації, не брати участі в організованому державою-агресором голосуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ЦВК.

У ЦВК назвали заплановане Росією голосування фарсом та наголосили, що будь-які організовані державою-агресором «вибори» та «референдуми» на тимчасово окупованих територіях України є нелегітимними.

«Будь-які організовані державою-агресором «вибори» та «референдуми» на тимчасово окупованій території України є нелегітимними, а їхні результати – юридично нікчемними та такими, що не створюють жодних правових наслідків», – наголосили у ЦВК.

У комісії зазначили, що Росія продовжує використовувати імітацію виборчих процедур на захоплених українських територіях, попри засудження з боку України та міжнародної спільноти.

«Попри засудження Україною та міжнародною спільнотою, рф продовжує використовувати імітацію виборчих процедур як складову своєї гібридної війни та іноземного втручання у демократичні процеси України, засвідчуючи документально власні міжнародні злочини», – йдеться у повідомленні.

ЦВК наголосила, що ключовим принципом будь-яких виборів є волевиявлення громадян. Натомість Росія намагається створити картину проведення демократичних процедур в умовах окупації.

«Ключове у будь-яких виборах – волевиявлення. Для російського агресора ж це – черговий привід силовиявитися й нав’язати світові хибну картинку, що під камерою ударного дрона чи дулом автомата можливі демократичні процеси», – заявили у комісії.

Українські державні органи, міжнародні організації, які опікуються виборами, та правозахисники вкотре наголосили на нікчемності російських псевдовиборів. Громадян України, які змушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, закликали не брати участі в голосуванні та не допомагати Росії його проводити.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські спецслужби готують резонансні провокації та терористичні акти на тимчасово окупованих територіях України під час незаконних виборів до Держдуми РФ. Москва планує представити їх як операції української сторони та використати для досягнення внутрішньополітичних і військових цілей.

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Теги: вибори окуповані території

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