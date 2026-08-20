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Заява Федорова про вибори під час війни стала новим викликом для Зеленського – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Заява Федорова про вибори під час війни стала новим викликом для Зеленського – CNN
Раніше звільнений міністр оборони закликав до виборів
фото: Офіс президента

Аналітики зазначають, що проведення виборів в Україні у нинішніх умовах є практично неможливим

Заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова щодо проведення президентських виборів у воєнний час оголив вразливість Володимира Зеленського та став найбільшим внутрішнім викликом для чинного президента України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

CNN пише, що падіння популярності, різкі кадрові рішення, а також розслідування щодо високопосадовців в Офісі президента та звинувачення в корупції суттєво позначилися на рейтингах глави держави, який протягом шести років безперервно ухвалює непопулярні рішення.

На цьому тлі Федоров, якого звільнили з посади очільника оборонного відомства, публічно виступив із вимогою провести голосування, заявивши, що демократія не може бути заручником Росії, а Україна бореться саме за те, щоб залишатися вільною європейською державою. Водночас аналітики зазначають, що проведення виборів у нинішніх умовах є практично неможливим, оскільки навіть у мирний час для підготовки законодавчої бази та технологій за європейськими стандартами знадобилося б щонайменше шість місяців.

Проведення неповного чи неповноцінного голосування створило б ризики для легітимності переможця, чим одразу скористалася б російська пропаганда. Крім того, організація виборчого процесу стикається з масштабними практичними перешкодами: відсутністю механізмів для голосування військових на передовій, мільйонів біженців за кордоном, мешканців окупованих територій, а також пенсіонерів, які не мають доступу до цифрових технологій.

Згідно з опитуваннями, ймовірними переможцями у разі виборів могли б стати Валерій Залужний або сам Михайло Федоров, що позбавило б впливу оточення Зеленського, яке часто критикують через корупційні скандали.

Виступ Федорова також актуалізував питання щодо того, як довго триватиме війна в умовах похмурої зимової перспективи, ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та повільного просування російських військ на Донбасі. 

Як відомо, у коментарі CNN Володимир Зеленський категорично відкинув можливість територіальних поступок в обмін на припинення вогню, наголосивши на необхідності надійних гарантій безпеки. Оцінюючи власне політичне майбутнє, президент відкинув припущення про прагнення триматися за владу безкінечно, зазначивши, що після завершення війни мріє лише про відпочинок та зустріч із родиною.

Нагадаємо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до українців після понад місяця протестів по всій країні. У своєму зверненні він порушив питання корупції, державного управління, виборів під час війни та довіри суспільства до влади. 

Раніше повідомлялося, що у липні президент Володимир Зеленський анонсував оновлення уряду. Після відставки прем'єр-міністерки Юлії Свириденко члени її Кабміну залишилися тимчасово виконувати обов'язки до формування нового складу уряду. 15 липня стало відомо, що Зеленський планує запропонувати посаду міністра оборони Ігорю Клименку. Тоді ж Михайло Федоров підтвердив, що залишає Міноборони. Це рішення спричинило мирні акції у Києві та інших містах із вимогою повернути Федорова на посаду.

Теги: вибори Україна Володимир Зеленський Михайло Федоров

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