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У центрі Києва в руках радіоведучої під час ефіру вибухнув боєприпас

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У центрі Києва в руках радіоведучої під час ефіру вибухнув боєприпас
У студії радіостанції «Армія FM» стався вибух
фото з відкритих джерел

Підривач потрапив у студію як макет

У Києві в неділю зранку в студії радіостанції «Армія FM», що в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ, стався вибух. Про це повідомив актор та волонтер Мирослав Гай.

За його інформацією, ведуча під час ефіру взяла до рук донний підривач «ВП-9», який здетонував. Ведуча отримала осколкові поранення.

«Щиро бажаю скорішого одуження, за моєю інформацією, стан стабільний», – написав Мирослав Гай.  

Підривач потрапив у студію як макет.

У центрі Києва в руках радіоведучої під час ефіру вибухнув боєприпас фото 1

«Інформація про надзвичайну подію надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. 

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який був у приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували. 

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються», – ідеться у повідомленні Поліції Києва.

Нагадаємо, у столиці під ранок 18 січня прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід. Поїзди прямували без зупинки на станції.

У Шевченківському районі виникла пожежа. Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків. Внаслідок атаки на Київ загинули троє людей

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Теги: пожежа вибух метро армія волонтер актор жінка поранення

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