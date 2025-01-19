У центрі Києва в руках радіоведучої під час ефіру вибухнув боєприпас

Підривач потрапив у студію як макет

У Києві в неділю зранку в студії радіостанції «Армія FM», що в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ, стався вибух. Про це повідомив актор та волонтер Мирослав Гай.

За його інформацією, ведуча під час ефіру взяла до рук донний підривач «ВП-9», який здетонував. Ведуча отримала осколкові поранення.

«Щиро бажаю скорішого одуження, за моєю інформацією, стан стабільний», – написав Мирослав Гай.

Підривач потрапив у студію як макет.

«Інформація про надзвичайну подію надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який був у приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються», – ідеться у повідомленні Поліції Києва.

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