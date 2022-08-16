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У «ДНР» загинув заступник голови громадської палати Алтайського краю Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
У «ДНР» загинув заступник голови громадської палати Алтайського краю Росії
На Донеччині знайшли мертвим політика з Алтайського краю РФ
фото із відкритих джерел

Новіков поїхав у самопроголошену «ДНР» у липні

Заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова знайшли мертвим на території так званої ДНР. Про це повідомили російські ЗМІ.

Євген Новіков поїхав у самопроголошену «ДНР» у липні начебто «з гуманітарною місією». Зник біля Шахтарська 10 липня. Його родичі розпочали пошуки та зверталися через соцмережі з проханням допомогти.

«Зник після обстрілу 10 липня під Шахтарськом. На сьогодні статус «зник безвісти". Буду вдячна за будь-яку інформацію, контакти», – писала в оголошенні сестра Євгенія Новікова.

Голова громадської палати Юрій Шамков у коментарі ТАСС підтвердив, що Новікова впізнали серед загиблих під час обстрілу Шахтарська в «ДНР» 10 липня.

Нагадаємо, 7 серпня українські бійці знищили російського підполковника Миколу Горбаня. Він був начальником 4 відділення 1 відділу Управління спеціальних операцій Центру спеціального призначення ФСБ Росії. Воював у Сирії. 

Також українські військові ліквідували на фронті російську терористку, колишню командирку артилеристів «ДНР» Ольгу Качуру з позивним «Корса». До 2014 року Качура служила в міліції Горлівки, потім перейшла на бік Росії і приєдналася до формувань російського терориста Безлера. Вона також командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню «Град». На ній лежить вина за обстріли міст Донбасу та загибель мирних жителів. Український суд заочно засудив її до 12 років.

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