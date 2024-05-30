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Рівно десять років тому мародери рознесли «Метро»: знакові фото з Донецька

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рівно десять років тому мародери рознесли «Метро»: знакові фото з Донецька
Місцеві жителі почали тягнути все з «Метро» після початку боїв за Донецький аеропорт наприкінці травня 2014 року
фото: 62.ua

Мародери напивалися до безтями прямо у приміщенні гіпермаркету

Рівно десять років тому у Донецьку відбувалося «народне розграбування» гіпермаркету «Метро», який знаходиться на території аеропорту.

На фото, опублікованих десять років тому виданням 62.ua, центр був вже на три чверті порожнім. Відділи побутової техніки, одягу та елітного алкоголю вже були повністю вичищені. Мародери розпивали спиртні напої, не відходячи далеко від гіпермаркету – узбіччя дороги до «Метро» всіяне порожніми пляшками.

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фото: 62.ua

Деякі мародери навіть не могли самостійно вибратися з центру через алкогольну інтоксикацію і практично жили в розграбованому гіпермаркеті. Потягнути щось з «Метро» приходили не тільки дорослі, а й діти – їх не зупиняли навіть періодичні звуки пострілів. Розграбування гіпермаркета розпочалося після початку боїв за Донецький аеропорт.

Бої за Донецький аеропорт – одні з найзапекліших у війні на сході України – тривали з кінця травня 2014-го до 22 січня 2015 року. Українські добровольці, медики та волонтери понад 242 дні протистояли окупантам у нелюдських умовах, під постійними обстрілами.

Раніше повідомлялося, що День вшанування захисників Донецького аеропорту в Україні відзначатимуть 20 січня, а не 16 січня, як раніше.

До слова, триває 827-й день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: супермаркет Донецьк аеропорт окупанти

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