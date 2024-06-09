Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна почне випробування керованих авіабомб вітчизняного виробництва

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна почне випробування керованих авіабомб вітчизняного виробництва
Наразі тривають роботи з переобладнання та створення власних коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадних
фото ілюстративне

Наразі Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва

Через кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіаційних бомб українського виробництва. Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю «Донбас Реалії».

За його словами, наразі тривають роботи з переобладнання та створення власних коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадних.

Голубцов зауважив, що вони містять конструктивні нюанси, зокрема, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління.

Він додав, що наразі Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва, такі як GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.

Як повідомлялося, оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

Раніше стало відомо, що українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

До слова, українські військовослужбовці, які керують гаубицею під Вовчанськом в Харківській області поблизу російського кордону, працюють цілодобово, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримують для цього снаряди.

Читайте також: «Снарядний голод» ЗСУ та наступ Росії на Харківщині
Теги: Донбас боєприпаси наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція росіян на Харківському операційному напрямку почала «відгальмовувати»
Що відбувається на Харківському напрямку? Огляд з фронту
14 травня, 12:02
Ящик з двома 122 мм артилерійськими боєприпасами виробництва КНДР, жовтень 2023 року
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24
10 травня підрозділи Національної гвардії України знищили в Харківській області групу російських окупантів
Наступ Росії на півночі Харківщини: коментар речника ЗСУ
11 травня, 15:43
Із Вовчанська на Харківщині, який в останні дні посилено атакують окупанти, триває евакуація мирного населення
Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині
12 травня, 15:14
Окупанти активізувалися на Сумщині
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
17 травня, 00:45
Речник ОСУВ «Хортиця» розповів про відмінну тактику росіян на різних напрямках фронту
Росіяни почали обстрілювати Вовчанськ термобаричними боєприпасами
29 травня, 05:28
Після окупації Донецька в 2014 році покинута територія «Донбас Арени» заростає бур'янами і занепадає
Окупанти в Донецьку русифікують емблему «Шахтаря» на «Донбас Арені»
29 травня, 23:29
За Вовчанськ досі точаться бої
Військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ (відео)
2 червня, 16:51
Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії, ніж обіцяли
До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України хочуть приєднатися нові країни
Вчора, 21:19

Події в Україні

Ворог організовує для дітей в окупації лекції «ветеранів СВО»
Ворог організовує для дітей в окупації лекції «ветеранів СВО»
Україна вперше вдарила по РФ із військового літака – Sky News
Україна вперше вдарила по РФ із військового літака – Sky News
Окупанти вдарили авіабомбою по Харкову, у місті вирує пожежа
Окупанти вдарили авіабомбою по Харкову, у місті вирує пожежа
Окупанта посадили за відмову воювати, але він все одно опинився на фронті
Окупанта посадили за відмову воювати, але він все одно опинився на фронті
Україна почне випробування керованих авіабомб вітчизняного виробництва
Україна почне випробування керованих авіабомб вітчизняного виробництва
Україна стабілізувала ситуацію на півночі, але окупанти тиснуть на сході – CNN
Україна стабілізувала ситуацію на півночі, але окупанти тиснуть на сході – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Ухилянтів, які незаконно виїхали, повертають назад: прикордонники розповіли подробиці
61K
П'ять військових частин не взяли: чоловік вигадав, що говорити, аби уникнути служби
13K
500 тисяч окупантів біля українських кордонів: розвідка назвала сценарії розвитку подій
13K
«Ми зараз у 1938 році». Війна Путіна в Україні – невивчені уроки історії
12K
Історик назвав три найбільші загрози для світу
11K
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
Вчора, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Вчора, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7 червня, 06:56

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua