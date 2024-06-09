Україна почне випробування керованих авіабомб вітчизняного виробництва

Наразі тривають роботи з переобладнання та створення власних коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадних

Наразі Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва

Через кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіаційних бомб українського виробництва. Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю «Донбас Реалії».

За його словами, наразі тривають роботи з переобладнання та створення власних коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадних.

Голубцов зауважив, що вони містять конструктивні нюанси, зокрема, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління.

Він додав, що наразі Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва, такі як GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.

Як повідомлялося, оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

Раніше стало відомо, що українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

До слова, українські військовослужбовці, які керують гаубицею під Вовчанськом в Харківській області поблизу російського кордону, працюють цілодобово, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримують для цього снаряди.