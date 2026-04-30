На Закарпатті горить готельний комплекс курорту в Ізках (фото)

Рятувальникам бракує води: на місці пожежі відсутнє протипожежне водопостачання

У селі Ізки Хустського району на Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в дерев'яному готельному комплексі на території одного з курортів. Через сильний вітер вогонь стрімко поширюється конструкціями будівлі, а рятувальники не мають доступу до пожежного водопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Закарпатської області.

42 рятувальники та 9 одиниць техніки

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 30 квітня о 16:19. До ліквідації пожежі залучено 42 рятувальники та дев'ять одиниць спеціальної техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону.

Вогонь швидко поширюється дерев'яними конструкціями будівлі, чому сприяє сильний вітер. Роботу рятувальників ускладнює одразу кілька чинників:

високе пожежне навантаження через дерев'яні конструкції будівлі;

відсутність протипожежного водопостачання на об'єкті;

стрімке поширення вогню через сильний вітер.

Інформація про постраждалих та масштаби збитків наразі уточнюється.

Фото: ДСНС Заакарпатської області

Що відомо про курорт в Ізках

Курорт розташований у Хустському районі Закарпатської області, поблизу Боржавського хребта. Готельний комплекс розрахований на понад 280 місць і складається з кількох корпусів. На його території діють ресторани, лазня, ставок для риболовлі та два гірськолижних витяги.

Нагадаємо, у січні 2025 року горів готель на закарпатському гірськолижному курорті «Драгобрат». Рятувальників довелося стягувати з кількох міст, а гасіння ускладнювалося важкодоступністю гірської місцевості. 20 відпочивальників евакуювали, жертв не було.

До слова, у листопаді 2025 року масштабна пожежа спалахнула в готелі Premium Club SPA у Буковелі на Івано-Франківщині. Тоді евакуювали близько 70 людей, постраждалих не було.