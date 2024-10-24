Чим зайняти дітей під час осінніх канікул: КМДА розкрила деталі

Столичні заклади дошкільної та позашкільної освіти під час канікул продовжать роботу

Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Осінні канікули для столичних школярів триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада. Для учнів у цей час буде організована робота гуртків і компенсаторні заняття з різних предметів. Також наступного тижня у закладах освіти розпочинається шкільний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Для вчителів міські установи підготували низку вебінарів з підвищення професійної майстерності, стресорегулювальні практики для підтримки ментального здоров’я учасників освітнього процесу та тренінги з домедичної підготовки», – зазначив Мондриївський.

За його словами, столичні заклади дошкільної та позашкільної освіти під час канікул продовжать роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Ознайомитись із онлайн-заходами, запланованими містом і закладами освіти, можна на сайті Департаменту освіти і науки КМДА та в прямому етері Першого онлайн-радіо «Школа» (П.О.Р.Ш.). Тематичні програми виходитимуть у розділі «Освітяни та батьки» з 29 жовтня до 1 листопада о 10:00, 12:00 та 14:00.

Раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що у навчальному році 2024-2025 років столичним школам рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі.

Міська влада пропонує закладам освіти провести перший семестр із 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.

Осінні канікули триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Зимові заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. А весняні канікули пройдуть із 24 до 29 березня 2025 року.

Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.