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Спікер парламенту пов'язаний з керівницею МСЕК Крупою? Стефанчук відповів на чутки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Спікер парламенту пов'язаний з керівницею МСЕК Крупою? Стефанчук відповів на чутки
Голова парламенту заявив, що не хоче, аби журналісти «розкачували» тему нібито Хмельниччина є якимось особливим корупційним регіоном
фото з відкритих джерел

Раніше журналіст Ніколов повідомив інформацію про те, що Тетяна Крупа «є якоюсь далекою родичкою Руслана Стефанчука»

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив інформацію про те, що він може мати далекі родинні зв’язки із раніше затриманою керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяною Крупою. Про це він розповів у коментарі журналістам «Радіо Свобода».

«Я не хотів би, щоб журналісти розкачували, що це Хмельниччина, якийсь такий особливий регіон. Я думаю, що такі негідники є в кожному регіоні України. Що стосується пані Крупи і всього іншого, то ті антикорупціонери, які почали розганяти плітки про нібито якісь мої зв’язки з пані Крупою, вони вже зняли ці коментарі, тому що без доказової інформації розганяти не можна. Не знаю про будь-які родинні, кумівські, свояцькі чи будь-які інші відносини, які можуть бути в моєї родини з тими негідниками, які це робили в Україні», – заявив він.

Раніше журналіст Юрій Ніколов повідомив, що батько Руслана Стефанчука якийсь час очолював міську лікарню в Хмельницькому. Також журналіст зазначав, що є чутки, мовляв, Тетяна Крупа «є якоюсь далекою родичкою Руслана Стефанчука». Зрештою, і сам Ніколов прибрав ці рядки зі свого допису, аргументувавши недостовірністю чуток.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Зокрема, президент України вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

За матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

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Теги: корупція в Україні Руслан Стефанчук Верховна Рада Хмельниччина

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