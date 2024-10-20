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Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області задекларував літак та 30 земельних ділянок

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області задекларував літак та 30 земельних ділянок
Серед цінного майна Пахніц також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи
фото з відкритих джерел

Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік вказав, що має $6,5 мільйона готівкою

Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік вказав, що має $6,5 мільйона готівкою, одномоторний літак Socata TB 20 GT, а також автівки, 30 земельних ділянок, квартири, паркомісця та житловий будинок. Про це свідчить декларація посадовця.

Серед цінного майна Пахніц також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи. Є також у нього нерухомість у Словаччині.

Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області задекларував літак та 30 земельних ділянок фото 1

У вказаний у декларації літак Socata TB 20 GT належить сільськогосподарському підприємству «Прогрес». За даними ЗМІ, Пахніц був його бенефіціаром, літак із бортовим номером UR-COL коштує на ринку близько 415 тисяч доларів.

Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області задекларував літак та 30 земельних ділянок фото 2

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

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Теги: нерухомість літак прокурор декларація розслідування будинок Юрій Бутусов

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